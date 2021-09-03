Мурманск, 3 сентября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Северный морской путь не должен рассматриваться как исключительно российское дело. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава совета директоров норвежской судоходной логистической компании «Tscudi Group» Феликс Чуди.

Morvesti.ru Севморпуть

«Для повышения международного интереса важно, чтобы Северный морской путь не рассматривался как исключительно российское дело. Нужны «истории успеха» и нероссийских компаний в российской Арктике. Особая арктическая экономическая зона в Мурманске — хорошая инициатива для создания таких положительных примеров. «Tschudi Group» подаст заявку на получение статуса резидента в ней, чтобы быть еще более активным участником позитивных событий, происходящих в российской Арктике», — заявил Чуди.

Как сообщало ИА REGNUM, компания из ОАЭ намерена создать в Мурманской области грузовой хаб.