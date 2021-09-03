Лондон, 3 сентября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Лондонские тату-художницы из объединения World Medical Artists вышли на протест против социальной сети Facebook. Об этом 2 сентября сообщило издание «Афиша Daily».

geralt Facebook

Как отмечает СМИ, тату-мастера были одеты в костюмы женской груди. Таким образом девушки высказались против запрета фотографий женских сосков, а также имитирующих их татуировок в Facebook.

Тату-художницы из объединения World Medical Artists маскируют своими работами шрамы после удаления молочных желез и выкладывают фотографии в Сеть. «Мы надеемся, что благодаря нашей кампании Facebook прекратит удалять эти изображения и мы сможем продвигать свой труд без опасения того, что наши страницы заблокируют», — объяснили они.

ИА REGNUM напоминает, что по правилам Facebook фотографии с изображением обнажённой женской груди удаляются. Они приравниваются к порнографии.