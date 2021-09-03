Москва, , 18:25 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию предоставить данные о военных совместных с Белоруссией стратегических учениях «Запад-2021», однако Россия имеет право не давать таких данных, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сотрудничество — это улица с двусторонним движением. Североатлантический альянс в одностороннем порядке понизил уровень отношений с Россией. Это их выбор. Россия же при такой тональности точно не обязана ни перед кем отчитываться, особенно учитывая размещение американских систем ПРО в Польше, а также периодическую переброску войск США в страны, находящиеся в непосредственной близости от границ РФ. А что насчет обеспокоенности Украины, то здесь и говорить нечего», — рассуждает Слуцкий в ТГ-канале.

Парламентарий также привел конкретные аргументы, почему Россия не будет делиться этими данными.

«Что касается призывов и конкретики: первый замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин ранее уже пояснил, что в отдельных эпизодах учений, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, будет принимать участие не более 6,4 тыс. военнослужащих. А Венский документ предписывает обязательное приглашение наблюдателей при участии в учениях от 13 тыс. военнослужащих. Какие еще вопросы?» — указал Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, учения «Запад-2021» прошли с 10 по 16 сентября на территории РФ и Белоруссии. В ходе маневров отработаны вопросы применения группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Польша, Прибалтика и Украина беспокоятся из-за военных учений «Запад-2021».

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