Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Кристофер Ллойд появился в образе гениального учёного Рика Санчеза в новом рекламного ролике сериала «Рик и Морти». Видео было опубликовано 3 сентября на twitter-странице Adult Swim.

Цитата из мc « Рик и Морти» США Рик и Морти

Таким образом канал решил отметить выход финала пятого сезона шоу. Роль Морти в тизере исполнил молодой актёр Джейден Мартелл («Защищая Джейкоба», «Книга Генри»), в ролике зрители также могут видеть гараж-лабораторию Рика.

https://twitter.com/adultswim/status/1433784399460552704

Напомним, Рика и Морти в анимационном шоу озвучивает актёр Джастин Ройланд. Стоит отметить, что ранее поклонники сериала неоднократно высказывали предложения о возможном выпуске его игровой адаптации и размышляли о том, какие актёры могли бы сыграть главных героев.