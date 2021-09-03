Москва, 3 сентября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В пятницу, 3 сентября, стартует новый проект Российского общества «Знание» — «Лига Лекторов». Это многоступенчатый конкурс, нацеленный на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, которые готовыми делиться этими знаниями с аудиторией.

Общество «Знание» Семинар общества Знание

Попробовать свои силы в конкурсе может любой желающий. Благодаря участию в конкурсе «Лига Лекторов» талантливые люди из любого региона России получат возможность заявить о себе на большую аудиторию и выйти на новый профессиональный уровень. Подать заявку можно на сайте проекта.

Победители каждого этапа получают поддержку в обучении, продвижении, создании контента, а финалисты получат возможность принять участие в комплексной образовательной программе и отправиться в путешествие. Конкурс «Лига Лекторов» будет проводиться дважды в год, весной и осенью. Осенний отбор 2021 года стартует 3 сентября.

«Очень важно, чтобы профессия лектора, просветителя, наставника, становилась все более уважаемой, модной и признаваемой. «Лига Лекторов» — это ежегодный конкурс для людей, которые хотя попробовать себя попробовать в роли лектора и предложить свой проект. Они получат возможность поучиться, подготовить качественную лекцию и снять ее в студиях общества «Знание». Для этого мы запускаем специальный центр обучения. К концу этого года завершается строительство одного из молодежных круглогодичных центров «Машук» в Пятигорске для подготовки лекторов общества «Знание». Центр начнет работу уже в следующем году. Все победители «Лиги Лекторов» смогут пройти там обучение и получить поддержку общества «Знание», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Одновременно с «Лигой Лекторов» Российское общество «Знание» запускает Просветительскую премию «Знание», которая призвана отметить достижения российских энтузиастов просвещения — преподавателей, лекторов, ученых, управленцев, блогеров в разных номинациях.

В каждой из категорий будет вручена премия Лучшему просветителю и Лучшему просветительскому проекту. Подать заявку можно на сайте общества «Знание» до 1 октября 2021 года, причем номинировать на награду можно не только себя, но также интересные проекты и людей, которые вносят вклад в просветительскую деятельность.

«Мы считаем, что просвещение, вложение своих сил и своей души, передача своих знаний, навыков и опыта подрастающему поколению — это одна из самых благородных задач, которая только может существовать. И это стремление должно поощряться. Такие люди должны быть известны, и они заслуживают благодарности и от общества, и от государства», — отметил Сергей Кириенко.

Отбор будет осуществлять жюри, в которое войдут лекторы общества «Знание». Победителей определят по итогам экспертного отбора и открытого голосования на сайте проекта. В конце года состоится грандиозная церемония награждения.

«Ключевой целью и миссией новых просветительских проектов общества «Знание» является расширение сообщества профессиональных лекторов, которые будут регулярно проводить просветительские мероприятия для самой широкой аудитории и тем самым мотивировать молодежь на поиск новых знаний, расширение кругозора и саморазвитие. Мы надеемся, что в скором будущем быть лектором станет престижно и модно», — отметил Максим Древаль, генеральный директор Российского общества «Знание».

Победители получат возможность проводить регулярные выступления в рамках проектов Российского общества «Знание», обучение и стажировки, поддержку в создании собственного контента, а также призы от партнеров конкурса и авторские туры в уникальные места России — Байкал, Камчатка, Карелия, Алтай и другие.