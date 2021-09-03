Кириенко объявил о запуске проектов «Лига Лекторов» и премии «Знание»
Москва, 3 сентября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В пятницу, 3 сентября, стартует новый проект Российского общества «Знание» — «Лига Лекторов». Это многоступенчатый конкурс, нацеленный на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, которые готовыми делиться этими знаниями с аудиторией.
Попробовать свои силы в конкурсе может любой желающий. Благодаря участию в конкурсе «Лига Лекторов» талантливые люди из любого региона России получат возможность заявить о себе на большую аудиторию и выйти на новый профессиональный уровень. Подать заявку можно на сайте проекта.
Победители каждого этапа получают поддержку в обучении, продвижении, создании контента, а финалисты получат возможность принять участие в комплексной образовательной программе и отправиться в путешествие. Конкурс «Лига Лекторов» будет проводиться дважды в год, весной и осенью. Осенний отбор 2021 года стартует 3 сентября.
Одновременно с «Лигой Лекторов» Российское общество «Знание» запускает Просветительскую премию «Знание», которая призвана отметить достижения российских энтузиастов просвещения — преподавателей, лекторов, ученых, управленцев, блогеров в разных номинациях.
В каждой из категорий будет вручена премия Лучшему просветителю и Лучшему просветительскому проекту. Подать заявку можно на сайте общества «Знание» до 1 октября 2021 года, причем номинировать на награду можно не только себя, но также интересные проекты и людей, которые вносят вклад в просветительскую деятельность.
Отбор будет осуществлять жюри, в которое войдут лекторы общества «Знание». Победителей определят по итогам экспертного отбора и открытого голосования на сайте проекта. В конце года состоится грандиозная церемония награждения.
Победители получат возможность проводить регулярные выступления в рамках проектов Российского общества «Знание», обучение и стажировки, поддержку в создании собственного контента, а также призы от партнеров конкурса и авторские туры в уникальные места России — Байкал, Камчатка, Карелия, Алтай и другие.