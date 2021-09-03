Москва, 3 сентября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Четыре организации — ООО «Альтаир 2021» (СМИ — иностранный агент), ООО «Вега 2021» (СМИ — иностранный агент), ООО «Главный редактор 2021» (СМИ — иностранный агент) и ООО «Ромашки монолит» (СМИ — иностранный агент) — внесены Минюстом РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента 3 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Министерство юстиции. Москва

Отмечается, что создателями этих организаций являются российские физлица, ранее внесённые в реестр: Гликин М.А. (ООО «Альтаир 2021»), Рождественский И.Д. (ООО «Вега 2021»), Ярош Ю.П. (ООО «Главный редактор 2021») и Гройсман С.Р., Железнова М.М., Лукьянова Ю.С., Маняхин П.Б. и Чуракова О.В. (ООО «Ромашки монолит»).

Как отметили в ведомстве, эти российские граждане добросовестно выполнили требования закона, установленные для лиц, включённых в реестр.

«Согласно требованиям законодательства, указанные юридические лица подлежат включению в реестр, а создаваемые ими сообщения и материалы, распространяемые на территории РФ, подлежат обязательной маркировке», — отметили в ведомстве.

Минюст добавил, что эти юридические лица обязаны предоставлять установленные российским законом сведения в Минюст РФ и размещать каждые полгода в интернете отчёт о своей деятельности.