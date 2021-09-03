Хорватия, 3 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. На въезде в хорватский город Госпич 3 сентября появился граффити с изображением виселицы и фамилией одного из лидеров Независимой демократической сербской партии Милорада Пуповаца. Об этом сообщил хорватский портал «Новости».

Флаг Хорватии

Портал напомнил, что подобные изображения два года назад появились в центре Загреба. Мишенью нападок тогда тоже был Милорад Пуповац.

В публикации хорватского портала подчеркивается, что авторы граффити в Загребе, которые нужно воспринимать как «язык вражды и призыв убить представителя сербского национального сообщества», все еще не найдены.

Напомним, что в 2020 году в городах Хорватии появлялись надписи антисербского содержания. Так на таблице с названием населенного пункта Морполача вблизи Бенковца появились граффити «Убей серба», а на стене одного из разрушенных общественных зданий — усташский символ «U» и надпись «Хорватский Вуковар».