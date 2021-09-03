Бишкек, 3 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Верховный суд Киргизии отменил ранее вынесенные судами приговоры в отношении бывшего спикера республиканского парламента Ахматбека Келдибекова, осужденного по обвинению коррупции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Судебный орган решил направить ранее возбужденное против политика уголовное дело на пересмотр и последующее его рассмотрение в суде первой инстанции.

В Верховном суде свое решение объясняют «вновь открывшимися обстоятельствами».

ИА REGNUM напоминает, что 12 ноября 2015 года Первомайский районный суд столицы Киргизии приговорил Ахматбека Келдибекова к штрафу в размере 3 млн сомов (2,6 млн рублей) за злоупотребление должностным положением при учреждении спецпредставительства киргизского парламента в Москве.

Затем 11 марта 2016 года Бишкекский городской суд пересмотрел это уголовное дело и изменил вынесенный Келдибекову приговор на выплату штрафа в размере 10 млн сомов (8,6 млн рублей) — за незаконное открытие спецпредставительства парламента Киргизии в Москве и противозаконные деяния в период его работы на посту главы налоговой службы.