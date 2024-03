Лос-Анджелес, США, 3 сентября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Стивен Амелл заявил, что он хотел бы, чтобы известные онлайн-кинотеатры выпустили специальный сезон сериала «Стрела». Об этом 3 сентября сообщил портал We Got This Covered.

TheDigitalWay Лук и стрелы

Во время очередного интервью актёр сказал, что он думал о том, что ему могут задать вопрос о возможном выпуске дополнительного сезона шоу. Он отметил, что был бы не против, если бы в будущем какие-то потоковые сервисы, например, Netflix или HBO Max выпустили бы сериал из 6 или 8 эпизодов.

«Или что-то в этом роде, или на The CW, в зависимости от обстоятельств — я думаю, это было бы потрясающе», — заявил Амелл.

Напомним, 28 января 2020 года телеканал The CW показал финальный эпизод сериала DC «Стрела», в котором Стивен Амелл исполнил роль Оливера Куина (Зелёная стрела). Всего телекомпания сняла восемь сезонов шоу.