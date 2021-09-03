Мишкинский район, Курганская область, 3 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В Мишкинском районе Курганской области осуждена главный врач одного из учреждений за присвоение служебной квартиры стоимостью свыше 700 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Наталья Диева Квартиры

Судом установлено, что в 2011 году подсудимая ввела в заблуждение местную жительницу относительно законности своих действий по предоставлению квартиры по договору социального найма, которая была оформлена и в последующем передана в собственность на тот момент главного врача.

Суд приговорил чиновницу от медицины по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»), и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 400 000 руб. Приговор не вступил в законную силу.