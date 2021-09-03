Москва, 3 сентября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Увеличение числа жителей Дальнего Востока теоретически может произойти благодаря глобальному потеплению климата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября сообщил экономист Сергей Хестанов.

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На данный момент существуют прогнозы, согласно которым к концу XXI века климат на значительной части территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) будет похож на тот, что сейчас на Черноморском побережье России. В этом случае Приморье может стать сельскохозяйственным центром России. Изменения приведут к росту числа населения не только ДФО, но и всей Сибири. Однако у этих прогнозов есть и слабая сторона, отметил собеседник ИА REGNUM.

«Это может произойти, но не раньше, чем наступит изменение климата. Такого рода прогнозам я отношусь осторожно. Климатические тренды длительные и история наблюдений недостаточно продолжительная. Мы об изменениях климата знаем не очень много. Важно понимать, что такие прогнозы не очень достоверны», — сказал Хестанов.