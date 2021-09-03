В московском заказнике «Воробьевы горы» устроят платный марафон
Москва, 3 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Жители Мосфильмовского района столицы обратились в генеральную прокуратуру с требованием разобраться в том, на каком основании организатор спортивных массовых событий Лига Героев вознамерилась провести 18 сентября 2021 года платные забеги по территории расположенных на Воробьевых горах природных заказников и исторических памятников. Об этом в группе «Проблемы Мосфильмовской и окрестностей» в соцсети Facebook написала градозащитница Елизавета Кривцова.
«18 сентября 2021 на территории ООПТ «Воробьевы годы» компанией Лига Героев официально анонсировано спортивное мероприятие Sparrow Hills Trail. Данное мероприятие существенно нарушает требования природоохранного и историко-культурного законодательства, действующего на территории Российской Федерации и города Москвы. Согласно карте маршрутов, размещенной в сети интернет насайте организатора скопированная карта прилагается к заявлению) спортсменам предложено бежать не по подготовленным дорожкам, а прямо по озелененным территориям ООПТ, памятников природы, природного комплекса, объектам ОКН (произведения садово-паркового искусства и объектам археологии. проходит по следующим участкам, являющимся частью важнейшего экологического каркаса города и объектам культурного наследия», — отметила активистка.
Напомним, что на данной территории находятся «Нескучный сад», ООПТ регионального значения памятник природы «Андреевский овраг в Нескучном саду», ООПТ регионального значения природный заказник «Воробьевы горы», ООПТ регионального значения памятник природы «Склоны Воробьевых гор» и ряд других особо охраняемых природных территорий.
Помимо этого, Воробьевы горы знамениты своими объектами культурного наследия. Такими, как архитектурный ансамбль
Кривцова убеждена, что организация подобного мероприятия, где предполагается, что несколько сот, а возможно и тысяч людей будут бегать по корням деревьев, нарушая напочвенный покров и культурный слой противоречит федеральному и региональному законодательству.
Напомним, что заказник «Воробьевы горы» столичные власти давно превратили в место для увеселений, построив там платный фуникулер.
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