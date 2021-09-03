Москва, 3 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Жители Мосфильмовского района столицы обратились в генеральную прокуратуру с требованием разобраться в том, на каком основании организатор спортивных массовых событий Лига Героев вознамерилась провести 18 сентября 2021 года платные забеги по территории расположенных на Воробьевых горах природных заказников и исторических памятников. Об этом в группе «Проблемы Мосфильмовской и окрестностей» в соцсети Facebook написала градозащитница Елизавета Кривцова.

Канатная дорога

«18 сентября 2021 на территории ООПТ «Воробьевы годы» компанией Лига Героев официально анонсировано спортивное мероприятие Sparrow Hills Trail. Данное мероприятие существенно нарушает требования природоохранного и историко-культурного законодательства, действующего на территории Российской Федерации и города Москвы. Согласно карте маршрутов, размещенной в сети интернет насайте организатора скопированная карта прилагается к заявлению) спортсменам предложено бежать не по подготовленным дорожкам, а прямо по озелененным территориям ООПТ, памятников природы, природного комплекса, объектам ОКН (произведения садово-паркового искусства и объектам археологии. проходит по следующим участкам, являющимся частью важнейшего экологического каркаса города и объектам культурного наследия», — отметила активистка.

Напомним, что на данной территории находятся «Нескучный сад», ООПТ регионального значения памятник природы «Андреевский овраг в Нескучном саду», ООПТ регионального значения природный заказник «Воробьевы горы», ООПТ регионального значения памятник природы «Склоны Воробьевых гор» и ряд других особо охраняемых природных территорий.

Помимо этого, Воробьевы горы знамениты своими объектами культурного наследия. Такими, как архитектурный ансамбль XVIII—XIX веков усадьба «Дмитриева-Мамонова», объект культурного наследия (ОКН)"Селище 2-е у Ленинских гор (верхнее), ОКН Селище 1-е у Ленинских гор (нижнее). Все эти объекты защищены законодательно, и деятельность на них строго регламентированы.

Кривцова убеждена, что организация подобного мероприятия, где предполагается, что несколько сот, а возможно и тысяч людей будут бегать по корням деревьев, нарушая напочвенный покров и культурный слой противоречит федеральному и региональному законодательству.

Напомним, что заказник «Воробьевы горы» столичные власти давно превратили в место для увеселений, построив там платный фуникулер.

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