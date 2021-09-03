Нижний Новгород, 3 сентября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Пропавшая 24 августа 2021 года нижегородка жива, ее предполагаемый похититель объявлен в розыск. Девушка дала первые показания и призналась, что оказывала эскорт услуги. Об этом сообщил телеграм-канал Life Shot 3 сентября.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Нижегородку Е. Б. нашли 2 сентября в гараже, прикованную наручниками. По данным следствия, владельцем гаража является предприниматель С. С. Его ищут.

На допросе девушка рассказала, что она оказывает эскорт услуги.

«Моя анкета размещена на сайте знакомств. Сайт подразумевал собой знакомства с противоположным полом. Я зарегистрирована на сайте с целью зарабатывания денежных средств, то есть я могла сопровождать мужчину, посидеть в ресторане, в том числе могла оказать интимные услуги. Мужчины платили мне за это» , — цитирует девушку Life Shot.

По словам Б., с С. она познакомилась на сайте.

«Во время встречи бизнесмен надел на голову девушки майку и повез в свой подвал. Каждый день он приезжал к девушке, привозил еду и насиловал ее. После 6-го дня в подвале Б. стала предлагать мужчине отпустить ее за деньги. С. согласился, но сказал, что сначала ему нужно сменить номера на машине, поскольку он в розыске», — пишет издание NewsNN.ru.

По данным СМИ, мужчина пустился в бега еще 1 сентября. Ориентировки с его фото и данными появились в группе поисково-спасательного центра «Рысь» в социальных сетях. Бизнесмен женат, у него двое детей.