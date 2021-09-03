Москва, 3 сентября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Для увеличения численности населения Дальнего Востока можно не придумывать новых механизмов — достаточно воспользоваться опытом СССР. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

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По мнению эксперта, без дополнительных преференций добиться увеличения численности населения в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) будет невозможно. Поэтому власти, если она ставит перед собой задачу увеличить численность населения того региона, нужно воспользоваться опытом СССР.

«Другого способа как-то оживить экономику Дальнего Востока, привлечь население не существует. Если государство ставит целью развивать этот регион, ничего не надо изобретать, надо просто изучить советский опыт и его внедрить», — сказал Хестанов.