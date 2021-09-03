«Спартак» огласил заявку на матчи группового этапа Лиги Европы
Москва, 3 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. 3 сентября московский «Спартак» огласил полную заявку футболистов на матчи группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22. В заявку вошли двадцать восемь игроков. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Вратари: Александр Селихов, Артем Ребров, Александр Максименко, Тимур Акмурзин, Даниил Марков.
Защитники: Дантас Айртон, Максимилан Кофрие, Илья Гапонов, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Павел Маслов, Николай Рассказов.
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс.
Нападающие: Квинси Промес, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе, Александр Соболев, Георгий Мелкадзе.
На групповой стадии Лиги Европы УЕФА «Спартаку» предстоит встретиться с «Легией», «Лестером» и «Наполи».
После шести первых туров Тинькофф Российской Премьер-лиги «Спартак» с семью очками занимает десятую позицию в турнирной таблице чемпионата.