Монтрёй, Франция, 3 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Ubisoft опубликовала системные требования игры Far Cry 6 и выложила в сеть ролик, в котором рассказала о «движке» игры и её графических функциях. Видео было опубликовано 3 сентября на YouTube-канале компании.

Скриншот с YouTube Ручной крокодил протагониста в Far Cry 6

Отметим, что Ubisoft не только опубликовала требования к вариантам ПК, но и раскрыла информацию о разрешении, детализации и частоте кадров, на которые нацелены различные системные сборки. Чтобы получить в Far Cry 6 60 FPS (кадров в секунду), при настройках графики Ultra и разрешении 1440p, геймерам потребуется компьютер, оборудованный процессором Intel i5 10600K или AMD Ryzen 5 5600X, 16 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой R6900XT или NVIDIA RTX3070.

Игра будет выдавать 30 FPS при настройках Ultra и разрешении 4K в случае, если в системе будут установлена видеокарта AMD Radeon RX 6800 или NVIDIA RTX 3080. Для того, чтобы поиграть в Far Cry 6 с 30 FPS при разрешении 1080p с минимальными настройками графики и отключенной трассировкой лучей, геймерам хватит ПК с процессором AMD Ryzen 3 1200 (Intel i5−4460), 8 гигабайтами «оперативки» и видеокартой AMD RX 460 (Nvidia GTX 960) с 4 гигабайтами видеопамяти.

Напомним, релиз шестой части Far Cry состоится 7 октября 2021 года. Ubisoft также сообщила, что игра займёт на накопителе 60 гигабайт.