Иерусалим, 3 сентября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Бывший агент ФБР Али Суфан рассказал о крупном теракте, который готовился против Израиля «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), сообщает газета «Едиот ахронот».

Момент атаки на башни близнецы в Нью-Йорке. 11 сентября 2001

Вспоминая события, связанные с атакой на башни-близнецы 11 сентября 2001 года, Али Суфан, известный участием в контртеррористических операциях по всему миру, рассказал о планах «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) об организации теракта на территории Израиля, о чем стало известно в июне 2001 года. Экстремисты планировали взорвать один из самолетов израильской авиакомпании. Кроме того, как сообщил один из пленных главарей экстремистов, готовился также «мега-теракт» с одновременными взрывами в нескольких ночных клубах в Израиле.