Белград, 3 сентября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Белград выступает за продление диалога с Приштиной и выработку компромиссного решения по Косово и Метохии. Об этом заявил 3 сентября в Белграде президент Сербии Александр Вучич во время встречи с заместителем генерального секретаря ООН Мирославом Йенчой.

Сербия

В разговоре с словацким дипломатом Вучич подчеркнул, что ООН являются главной международной организацией, и что Сербия всегда последовательно будет выступать за соблюдение принципов международного права и резолюций СБ ООН, сообщила пресс-служба президента Сербии.

Роль ООН особо важна в защите суверенитета и территориальной целостности Сербии, отметили Вучич и Йенча во время переговоров в Белграде.

Вучич отметил важность миссии UNMIK в Косово и Метохии, которая гарантирует нейтральный международно-правовой статус южного сербского края на основании резолюции 1244 СБ ООН.

Напомним, что в соответствии с резолюцией 1244 Косово и Метохия являются частью Сербии. Косовские сепаратисты, которые в 2008 году провозгласили в одностороннем порядке независимость от Сербии, ведут с властями в Белграде переговоры о статусе Косово и Метохии при посредничестве ЕС.