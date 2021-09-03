Севастополь, 3 сентября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Прокуратура Севастополя начала проверку в севастопольском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» после поступления обращений о применении насилия к воспитанникам. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 3 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства при организации питания и обеспечении безопасности несовершеннолетних воспитанников учреждения, а также исполнения трудового законодательства. Кроме того, будет проверена информация о применении к воспитанникам насилия», — уточнили в пресс-службе.

Ход и результаты проверки взял под контроль прокурор Севастополя Марк Большедворский.

Ранее севастопольские СМИ сообщили о том, что сотрудники центра помощи детям выносят продовольствие, предназначенное для маленьких воспитанников, а также применяют к детям насилие.