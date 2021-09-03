* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:47 — REGNUM Главным партнёром «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является Китай, заявил 3 сентября представитель организации Забихулла Муджахид, пишет Repubblica.

Василий Верещагин. Китаец (фрагмент). 1873

Назвав Китай «главным партнёром», Муджахид пояснил, что эта страна представляет для Афганистана «фундаментальную и исключительную возможность». Причина в том, отмечает талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что Пекин «готов инвестировать» в Афганистан и восстанавливать его.

Напомнив, что Китая стремится «возродить древний Шелковый путь», Муджахид сказал, что Афганистан богат медью: Китай может помочь модернизировать рудники. Кроме того, Китай талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают своими воротами «на рынки всего мира».

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