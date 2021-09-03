Сыктывкар, 3 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались 16 человек с COVID-19. Общее число жертв инфекции выросло в республике до 1507. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Прирост заболевших в регионе остается высоким — накануне, 2 сентября инфекцию выявили у 233 человек, 89 из которых — жители республиканской столицы. Под медицинским наблюдением остаются 7441 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 18 856 носителей коронавируса.