Тамбов, 3 сентября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Никитин побывал с рабочим визитом в Ржаксинском районе, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Губернатор оценил развитие агарного сектора муниципалитета и реализацию госпрограмм по поддержке фермеров.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин в Ржаксинском районе

Растениеводство является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей агропромышленного комплекса Ржаксинского района. В качестве успешного примера работы в данном направлении власти называют крестьянско-фермерское хозяйство Юрия Григорьева. Предприятие специализируется на выращивании подсолнечника, сои и льна. Площадь пашни составляет 1153 га.

Глава КФХ Юрий Григорьев показал губернатору Александру Никитину производственную базу. Весной 2017 года здесь заработал цех по производству растительных масел. Он построен за счет собственных средств, его стоимость составила 24 млн рублей. Здесь производят льняное и растительное масло. Производительность объекта — 700 кг сырья в час.

Глава региона неоднократно отмечал, что векторами развития агропромышленного комплекса Тамбовщины являются не только агрохолдинги, но и небольшие фермерские хозяйства. Поэтому в регионе ежегодно получают государственную поддержку десятки начинающих фермеров, руководителей КФХ и семейных ферм. Только в 2021 году субсидии государства получили уже два крестьянско-фермерских хозяйства, развивающих семейные фермы по направлению мясного и молочного скотоводства. Общая сумма грантов составила 30,4 млн рублей.

В ходе поездки глава региона посетил одну из таких семейных ферм, где благодаря господдержке существенно расширили производство. В 2015 году грант почти в 5 млн рублей по госпрограмме на создание и развитие семейной животноводческой фермы получило КФХ О. А. Мерзлякова из села Семеновка. Фермер подтвердил, что господдержка играет важную роль в организации и развитии своего дела. На средства гранта было закуплено несколько тысяч голов индюшат. Также средства направили на реконструкцию помещений, закупку современного оборудования и техники. Сейчас хозяйство успешно развивается. За пять лет произведено 63,94 тонны мяса, выращено 10 тыс. голов индеек.

Александр Никитин отметил, что развитие малых форм хозяйствования является одним из приоритетов государственной политики, поэтому в Тамбовской области постоянно совершенствуют инструменты поддержки аграриев.

«Есть крупные предприятия, которые обеспечивают объемы производства. Но есть другая, но не менее эффективная модель малых предприятий, которые работают и демонстрируют высокие результаты. Эти предприятия могут получить грантовую поддержку, кредиты на льготных условиях в рамках антикризисных мер, — сказал Александр Никитин. — Наша основная задача — предоставить все возможности для фермеров, у которых есть желание расширяться и увеличивать рынки сбыта».

Также губернатор Александр Никитин оценил работу АО «Каменское». Последние десять лет оно входит в тройку лучших хозяйств района по производству основных видов продукции растениеводства. Площадь обрабатываемой пашни составляет более 7 тыс. гектаров. Большую часть посевных площадей занимают зерновые культуры. С каждым годом хозяйство увеличивает их урожайность. Так, в 2020 году урожайность составила 58,7 центнеров с гектара, а валовое производство зерна — почти 28 тысяч тонн.

Власти отмечают, что «Каменское» — яркий пример социально ориентированного предприятия. За последние пять лет хозяйством построено и введено в эксплуатацию пять благоустроенных квартир. Выделяются средства для приобретения жилья работникам. Александр Никитин поблагодарил аграриев, которые вместе с развитием своего хозяйства поддерживают социальные проекты и создают комфортные условия всем сельчанам.

В Ржаксинском районе губернатор также проинспектировал работы по благоустройству парка культуры и отдыха и оценил готовность к новому учебному году местной школы.

Как отмечает глава региона, главная цель таких поездок — не только оценить комплексное развитие территорий, но и скорректировать дальнейшие планы работы. Перспективы развития района Александр Никитин обсудил на встрече активом муниципалитета, в которой приняли участие главы сельсоветов, депутаты райсовета, специалисты по работе с молодежью.