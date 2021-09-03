Бишкек, 3 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Начиная с сентября нефтетрейдеры Киргизии перестают получать беспошлинный бензин от российских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщили в Союзе нефтетрейдеров республики сегодня, 3 сентября.

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Теперь им придется оплачивать вывозную таможенную пошлину — по $19,3 (1 406 рублей) за тонну. Из-за этого бензин в Киргизии может дополнительно вырасти в цене еще на 1,3 — 1,7 сома (1,11 — 1,46 рубля) за литр.

Произошло это по причине того, что в августе текущего года Киргизия уже исчерпала лимит на поставляемый из России беспошлинный бензин.

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Отмечается, что Союз нефтетрейдеров ранее обращался в министерство энергетики и промышленности Киргизии с просьбой увеличить объем нефтепродуктов в индикативном балансе.

Киргизский минэнергопром обратился в Министерство энергетики России с аналогичной просьбой, но российская сторона отказалась пересматривать объемы беспошлинных поставок ГСМ в Киргизию, сославшись на ограниченность ресурса на внутреннем рынке и возможное введение запрета на экспорт нефтепродуктов.

Для решения возникшей проблемы Союз нефтетрейдеров предлагает правительству Киргизии перераспределить ресурс беспошлинных поставок в пользу бензина за счет неиспользованных объемов в балансе нефти — 50 тысяч тонн и дизельного топлива — еще 50 тысяч тонн.

По мнению аналитиков, такая мера может позволить киргизстанским нефтетрейдерам еще три месяца получать бензин без учета ставки вывозной таможенной пошлины.

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