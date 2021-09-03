Анкара, 3 сентября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. 3 сентября турецкий клуб «Бешикташ» подтвердил переход 31-летнего центрального полузащитника каталонской «Барселоны» и сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича. Арендное соглашение рассчитано на один сезон до середины 2024-го года.

Juventus.com Миралем Пьянич

Ранее сообщалось, что Пьяничем интересовался санкт-петербургский «Зенит», но босниец отклонил контрактное предложение российского клуба.

В прошедшем сезоне Миралем Пьянич принял участие в 28-ми матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и заработал три желтые карточки.

Пьянич перешел в «Барселону» 1 сентября 2020 года из туринского «Ювентуса» за 60 миллионов евро. Текущее соглашение боснийского полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2023/24.

Переход Пьянича из «Ювентуса» в «Барселону» испанская газета Mundo Deportivo признала худшим трансфером 2020-го года.