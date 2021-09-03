Москва, 3 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Меморандум о создании и функционировании центра 4-й промышленной революции подпишет правительство России с Всемирным экономическим форумом, сообщается 3 сентября на портале официальной правовой информации.

U.S. Embassy Bern Всемирный экономический форум

В опубликованном документе сказано, что правительство решило принять соответствующее предложение Минэкономразвития РФ, которое было согласовано с МИД РФ, а также с «другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».

Подписать меморандум от имени правительства поручено зампредседателя правительства России Дмитрию Чернышенко.