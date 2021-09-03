Владивосток, 3 сентября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Частный бизнес, как и государство, заинтересован в привлечении квалифицированных сотрудников на Дальний Восток и в Сибирь. Об этом заявил заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Дальний Восток на пути к 2030: распределяя ответственность власти, бизнеса и общества».

АО «СУЭК» Заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев

Только СУЭК, рассказал он, ежегодно инвестирует в дальневосточные активы 20 миллиардов рублей, ещё около 5 миллиардов поступает в региональные бюджеты. Масштабные инвестиции превращают предприятия в конкурентоспособные высокотехнологичные производства, на которых «востребованы не разнорабочие с киркой и лопатой, а профессионалы, умеющие управлять современной техникой». Таких людей, считает Григорьев, не удержать в шахтерских моногородах и портовых посёлках одной зарплатой. Им нужно современное, высокое качество жизни. И СУЭК Андрея Мельниченко много инвестирует в социальное развитие, чтобы люди не разочаровывались в своей малой родине, продолжали связывать с ней планы на будущее. Среди множества инструментов СУЭК — мастер-планы развития городов и посёлков, которые формируются в тесном контакте и с учетом пожеланий местных сообществ, строительство и благоустройство социальных объектов, обучение мэров шахтерских городов в совместных программах с фондом «Сколково» и другие. В результате этой работы люди отказываются уезжать из родных мест: «У меня тут все есть, парки, музеи, дети ходят в бассейн, хорошая школа, — объясняет один из жителей шахтерского посёлка в Бурятии. — Куда и зачем я отсюда поеду?»

Во время приватизации угольной отрасли, по словам Григорьева, государство взяло с угольщиков обещание заниматься социалкой. И владельцы компаний свои обещания сдержали. Вложили в модернизацию социальной инфраструктуры десятки миллиардов рублей. Облик городов и посёлков радикально изменился. Теперь некоторые горячие головы предлагают взять и отказаться от угольной отрасли, а шахтеров перепрофилировать — на работников кол-центров и доставщиков пиццы. «Хотел бы я посадить авторов этих предложений в одном зале с шахтерами, у которых своя гордость, династии, награды, а сам бы отошёл метров пятьсот, чтобы не слышать и не видеть того, что будет твориться», — сказал Григорьев.

Поэтому, резюмировал заместитель генерального директора АО «СУЭК», частный бизнес на Дальнем Востоке для достижения целей устойчивого развития и решения задач пространственного развития ждёт от государства реальных стимулов, в том числе материальных, чтобы ещё активнее улучшать качество жизни населения.