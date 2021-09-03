Белград, 3 сентября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Сербии 3 сентября подтверждено еще 3623 случая заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 за последние сутки умерло еще 17 человек. Такие данные привело Министерство здравоохранения Сербии на своем сайте.

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В больницах в настоящее время лечится 1403 пациента с подтвержденным диагнозом — COVID-19. Из них 87 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По словам директора поликлиники «Савски венац» в Белграде Зорана Бекича, в Сербии до 2 сентября 220 000 граждан заявило о желании получить третью дозу вакцины от коронавируса.

Напомним, что в Сербии распространился дельта-штамм коронавируса.