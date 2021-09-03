Тюмень, 3 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Тюмени ужесточено наказание в отношении бывшего начальника отдела информационных технологий и телемедицины «Медицинского города». Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Ранее бывший сотрудник «Медицинского города» был осуждён за получение нескольких взяток и приговорён к штрафу в один миллион рублей. Судом было установлено, что он занимался закупками техники, электронного оборудования для организации, и за взятки создавал условия для победы в государственных тендерах аффилированным торговым предприятиям. Прокуратуре наказание показалось слишком мягким, и она обжаловала его в вышестоящей судебной инстанции.

Тюменский областной суд назначил после апелляции более строгое наказание и увеличил сумму штрафа до 2,1 млн рублей.