Ульяновск, , 17:28 — REGNUM В Ульяновской области из 972 постоянных избирательных участков видеонаблюдением будет охвачено 427. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Видеокамера Марина Каширская © ИА REGNUM

Видеонаблюдение будет идти во всех 29 территориальных избиркомах. Также видеокамеры установят на 427 избирательных участках Ульяновской области.

«Потенциальный охват избирателей — около 75%», — говорится в сообщении.

Всего в регионе будет работать 972 постоянных избирательных участков, а также шесть временных. Таким образом, видеонаблюдением будет охвачено около 44% избирательных участков.

Напомним, что доступ к трансляции получат партии, зарегистрированные кандидаты, общественные палаты, уполномоченные по правам человека.

Отметим, в сентябре в Ульяновской области будут выбирать губернатора и депутатов Госдумы, также состоятся в довыборы в трёх муниципальных образованиях. Как сообщало ИА REGNUM, для участия в выборах губернатора Ульяновской области зарегистрированы в качестве кандидатов Геннадий Бударин (партия «Зелёные»), Светлана Горева («Новые люди»), Сергей Маринин (ЛДПР) и Алексей Русских (КПРФ).

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