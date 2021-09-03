Бишкек, 3 сентября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о легализации самовольно построенных до 3 августа 2012 года домов на незаконно захваченных гражданами земельных участках в столице республики и городе Оше.

Mr. Theklan Киргизия

Инициировавший законопроект депутат Нурбек Сыдыгалиев предлагает узаконить такие постройки, но землю под фундаментом домов и прилегающие земельные наделы оставить в муниципальной собственности.

Свою инициативу парламентарий объясняет тем, что нелегально проживающие в этих незаконно построенных домах киргизстанцы не принимают активное участие в важных городских общественно-политических мероприятиях и ограничены в получении социальных гарантий — не могут устроиться на работу, осуществлять свои политические права и получать медицинскую помощь.

Также депутат акцентировал внимание на том, что самозахватчики создают сильную социальную напряженность, что часто приводит к возмущениям среди населения, выражающимся в участии в многочисленных акциях протеста и митингах.

Отметим, что каждый раз перед выборами в парламент Киргизии депутаты активно выступают с предложением легализовать земельные участки и дома самозахватчиков.

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным, в столице Киргизии насчитывается около 6,4 тысячи домов, незаконно построенных близ магистральных дорог, коммуникационных веток и возведенных вместо социальных объектов. Из них около 2,8 тысячи расположены в опасных зонах.

Читайте также: Власти отдали под застройку 600 га сельхозугодий на юге Киргизии