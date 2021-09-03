Иерусалим, , 17:48 — REGNUM Причиной «гула, похожего на взрывы», который слышали жители центральных районов Израиля в ночь на 3 сентября, могли быть падения элементов ракет, выпущенных сирийскими средствами ПВО, сообщают 3 сентября «Вести Израиль».

ВВС Израиля U.S. Air Force

Осколки, предположительно оставшиеся от сирийской ракеты ПВО, были обнаружены жителями Тель-Авива в одном из городских парков. Сама ракета могла быть выпущена при налете израильских ВВС на объекты, находящиеся на сирийской территории. Об одном из таких налетов в районе Дамаска в ночь на 3 сентября сообщило государственное телевиденье Сирии.