Иерусалим, 3 сентября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Причиной «гула, похожего на взрывы», который слышали жители центральных районов Израиля в ночь на 3 сентября, могли быть падения элементов ракет, выпущенных сирийскими средствами ПВО, сообщают 3 сентября «Вести Израиль».

U.S. Air Force ВВС Израиля

Осколки, предположительно оставшиеся от сирийской ракеты ПВО, были обнаружены жителями Тель-Авива в одном из городских парков. Сама ракета могла быть выпущена при налете израильских ВВС на объекты, находящиеся на сирийской территории. Об одном из таких налетов в районе Дамаска в ночь на 3 сентября сообщило государственное телевиденье Сирии.