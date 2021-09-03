Москва, 3 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Гости свадьбы рэпера Моргенштерна начали продавать в Сети утварь с мероприятия. Об этом 2 сентября сообщило издание «РЕН-ТВ».

Скриншот объявления с сайта Avito Объявление о продаже бокалов со свадьбы Моргенштерна

По данным СМИ, пользователи предлагают за несколько тысяч рублей бутылки воды с торжества и дождевики. Один из гостей свадьбы разместил объявление на Avito, в котором предлагает за 500 тыс. рублей пару бокалов «в стиле 2000-х», из которых пили молодожёны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2021 года Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились. Ведущей на их свадьбе стала журналистка Ксения Собчак.