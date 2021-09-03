Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. 3 сентября 26-летний универсальный нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун признался, что в летнее трансферное окно им интересовались четыре топ-клуба из Европы. «Сине-бело-голубые» отвергли трансферные предложения «Тоттенхэма», «Лиона», «Байера» и «Ромы».

Tasnim News Agency Сердар Азмун

Текущее соглашение Сердара Азмуна с «Зенитом» рассчитано до конца сезона 2021/22. Transfermarkt оценивает иранского нападающего в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в семи матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами.

Азмун перешел в «Зенит» 1 февраля 2019 года из казанского «Рубина» за 12 миллионов евро.