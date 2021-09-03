В Тюмени снесут два аварийных общежития
Тюмень, 3 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Тюмени снесут два общежития по улице Ставропольская, 1 и 1а. Соответствующее постановление главы города Руслана Кухарука опубликовано на сайте горадминистрации.
Пресс-служба горадминистрации Тюмени
Состояние одного из общежитий, которые идут под снос
Напомним, в результате исследования состояния зданий этих общежитий были обнаружены критические дефекты, которые несли опасность для жизни и здоровья людей. Жильцов в 2019 году эвакуировали из опасных зданий в экстренном порядке.
Предельный срок сноса — пять лет.