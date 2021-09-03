Белград, 3 сентября 2021, 17:19 — REGNUM Сербия сильно изменилась и «сегодня она заботится о себе и своем народе». Об этом написал президент Сербии Александр Вучич 3 сентября на своей странице в «Инстаграме».

Александр Вучич
Александр Вучич
Predsednik.rs

"Вы видите, что Сербия идет вперед, что экономически развивается намного быстрее. Но Сербия умеет также защищать свое национальное достоинство. Сегодня мы хвастаемся тем, что мы экспортируем с страны ЕС, а это хорошие товары, услуги, это наши знания, наше программное обеспечение и все остальное», — отметил Вучич.

По словам президента, Сербия не должна возвращаться в прошлое. Поэтому он попросил граждан и впредь помогать стране «идти вперед».

Напомним, что ранее профессор частного Факультета экономики, финансов и государственного управления (Белград) Горан Радосавлевич в интервью сербским СМИ высказал мнение о том, что экономическое развитие Сербии в последние десять лет было ниже средних региональных показателей.