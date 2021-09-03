Белград, , 17:19 — REGNUM Сербия сильно изменилась и «сегодня она заботится о себе и своем народе». Об этом написал президент Сербии Александр Вучич 3 сентября на своей странице в «Инстаграме».

Александр Вучич Predsednik.rs

"Вы видите, что Сербия идет вперед, что экономически развивается намного быстрее. Но Сербия умеет также защищать свое национальное достоинство. Сегодня мы хвастаемся тем, что мы экспортируем с страны ЕС, а это хорошие товары, услуги, это наши знания, наше программное обеспечение и все остальное», — отметил Вучич.

По словам президента, Сербия не должна возвращаться в прошлое. Поэтому он попросил граждан и впредь помогать стране «идти вперед».

Напомним, что ранее профессор частного Факультета экономики, финансов и государственного управления (Белград) Горан Радосавлевич в интервью сербским СМИ высказал мнение о том, что экономическое развитие Сербии в последние десять лет было ниже средних региональных показателей.