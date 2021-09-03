Обнинск, Калужская область, 3 сентября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области 2 сентября в квартире одного из домов по улице Жукова было обнаружено тело 36-летнего мужчины с колото-резаным ранением. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru На месте преступления

По версии следствия, в квартире находилась компания из четырех человек, которые вместе распивали спиртное. Со слов свидетелей, погибший оскорбил одну из женщин, из-за чего произошел конфликт. Подозреваемый мужчина ударил кухонным ножом обидчика. В результате ранения потерпевший скончался на месте.

Следователем назначены судебно-медицинские, медико-криминалистические, дактилоскопические судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый задержан. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.