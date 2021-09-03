Москва, 3 сентября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Для развития Дальнего Востока необходимо использовать опыт наиболее активно развивающихся стран Азии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Речь идет о привлечении преимущественно частных инвестиций и создания условий, которые бы позволяли людям извлекать прибыль из своих вложений в регион. При этом Дальний Восток обладает необходимым для этого потенциалом, уверен эксперт.

«Главное, что в регионе есть потенциал для экономического роста: запасы природных ресурсов:. Только в Забайкальском крае колоссальные запасы металлов. Есть человеческий капитал, базовая инфраструктура. Главное только этот потенциал использовать, и не замещать частные инвестиции государственными. Нужно создавать условия, чтобы люди работали и зарабатывали — именно это базовое правило и помогло успешным ныне странам Азии разбогатеть в своё время», — сказал Манкевич.