Владивосток, 3 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Об эффективности вакцины «ЭпиВакКороны» против штамма коронавируса «Дельта» заявила 3 сентября замгендиректора центра «Вектор» Татьяна Непомнящих на Восточном экономическом форуме.

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По её словам, учёные исследуют «изменчивость вируса». «На данный момент мы видим, что в выбранных консервативных районах вируса значимых замен практически нет, и, таким образом, нет и предпосылок, чтобы наша вакцина работала хуже», — пояснила представитель «Вектора» «Интерфаксу».

Кроме того, учёные проводят полный цикл вирусологических исследований, в том числе штамма «Дельта», который пока не закончен.