Тюмень, 3 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В Тюмени местные жители вновь жалуются на запах гари в городе. Обстановка с природными пожарами в регионе остаётся нестабильной, сообщает региональный оперативный штаб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухостой

В Тюменском районе к утру 3 сентября действовало шесть природных пожаров.

«В основном это почвенные пожары — горит торф. Лесопожарные формирования тушат, в том числе, почвенный пожар в Исетском районе», — отметили в штабе.

В Тюменской области из-за сухой и ветреной погоды продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого введены запреты на разведение костров, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов.