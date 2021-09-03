Тюменцы вновь задыхаются от гари из-за пожаров
Тюмень, 3 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В Тюмени местные жители вновь жалуются на запах гари в городе. Обстановка с природными пожарами в регионе остаётся нестабильной, сообщает региональный оперативный штаб.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Горит сухостой
В Тюменском районе к утру 3 сентября действовало шесть природных пожаров.
«В основном это почвенные пожары — горит торф. Лесопожарные формирования тушат, в том числе, почвенный пожар в Исетском районе», — отметили в штабе.
В Тюменской области из-за сухой и ветреной погоды продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого введены запреты на разведение костров, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов.