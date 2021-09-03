Подгорица, 3 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Ирландский лоукостер Ryanair начинает авиасообщение между Подгорицей и Загребом с 4 сентября.

novakrider Ryanair

«Согласно текущим объявлениям, самолеты этой ирландской авиакомпании будут эксплуатировать самолет Airbus A320 до конца летнего туристического сезона, который заканчивается в конце октября», — сообщили RTCG в аэропорту Подгорицы.

Напомним, что ранее Ryanair прервал полетную программу из Черногории в города Великобритании из-за эпидемии.