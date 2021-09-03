Москва, 3 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. 3 сентября издание Eurostavka сообщило, что московский ЦСКА ведет с «Миланом» переговоры по трансферу 26-летнего испанского атакующего полузащитника Саму Кастильехо. «Красно-синие» планируют взять футболиста в годичную аренду с правом выкупа за 8−10 миллионов евро.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В последний день летнего трансферного окна 23-летний атакующий полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич перешел из ЦСКА в лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» заплатили «армейцам» 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Саму Кастильехо принял участие в 41-м матче за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Кастильехо перешел в «Милан» 17 августа 2018 года из испанского «Вильярреала» за 21,3 миллиона евро. Текущая стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.