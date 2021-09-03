Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. 3 сентября санкт-петербургский «Зенит» объявил о подписании нового пятилетнего соглашения с бразильским атакующим фланговым защитником Дугласом Сантосом. Контракт рассчитан на пять лет до конца сезона 2025/26. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Fc-zenit.ru Зенит

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» 4 июля 2019 года из немецкого «Гамбурга» за 13 миллионов евро. На данный момент стоимость бразильца, согласно данным портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дуглас Сантос принял участие в 28-ми матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.