Москва, 3 сентября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Решить проблему оттока населения с территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) можно экономическими рычагами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Дальний Восток России

По его словам, Дальний Восток вполне может стать регионом, куда стремится значительная часть населения России, как сейчас, к примеру, в Москву.

«Последние 20 лет все люди активнее едут в Москву, потому что здесь все рабочие места. Стоит перенести центральные офисы 5−10 крупных госкомпаний, и ситуация начнет меняться. Наконец, можно дать послабления для софинасирования инвестпроектов на территории ДФО из средств Фонда национального благосостояния», — сказал Манкевич.