В тюменских торговых центрах открываются детские комнаты и фуд-корты
Тюмень, 3 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Тюменской области с 4 сентября 2021 года возобновляют работу в обычном режиме детские игровые комплексы и фудкорты в торгово-развлекательных центрах и комплексах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Торговый центр
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Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
В оперштабе напомнили, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией и масочный режим в местах массового скопления людей.