Саратов, 3 сентября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Саратовскую область в ближайшее время направят 67 новых школьных автобусов и 25 новых автомобилей скорой медицинской помощи, поставку которых обеспечит Минпромторг. Соответствующее распоряжение по распределению транспортных средств среди регионов подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

Всего для субъектов федерации закупят 4187 школьных автобусов и не менее 5 тыс. машин скорой помощи. На эти цели в текущем году из резервного фонда выделено более 15,3 млрд рублей.

Большинство школьных автобусов и машин скорой помощи направят в сельские районы, чтобы у детей была возможность в комфортных условиях добираться до образовательных учреждений, а врачам быстрее приезжать к пациентам, отметил Михаил Мишустин.

ИА REGNUM ранее сообщало, за счёт федерального бюджета в Калужской области планируется приобрести до десяти школьных автобусов, за счет областного бюджета — 14, в том числе пять — для перевозки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Читайте также: Прикамье получит федеральную поддержку — 140 школьных автобусов