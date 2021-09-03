Чебоксары, 3 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Чебоксарах перед судом предстанет участник организованной группы, обвиняемый в попытке сбыта около 1,2 кг наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Фигурантами уголовных дел стали три человека, в отношении двух обвиняемых дело ранее ушло в суд. В настоящее время завершение расследование в отношении третьего подозреваемого, который, по версии следствия, вовлёк в преступную деятельность двух своих знакомых.

Правоохранители установили, что с ноября 2020 года по февраль 2021 года он приобретал крупные партии наркотиков. Затем наркотики расфасовывали на мелкие партии и делали «закладки».

Преступная деятельность пресечена УФСБ по Чувашии. Силовики изъяли у злоумышленника около 1,2 кг синтетических и растительных наркотических средств.

Обвинение предъявлено в 13 преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенные организованной группой»). Материалы ушли в Ленинский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор местному жителю, которого обвинили в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков и нападении на правоохранителей. Ему назначено 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

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