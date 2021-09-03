Архангельск, 3 сентября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Архангельской области началась вакцинация от гриппа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительcтве региона, в область поступило 132 850 доз вакцины «Совигрипп».

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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Также в Архангельскую область поступило 82 160 доз вакцины от гриппа для детей. Иммунизация детского населения должна быть полностью завершена к 1 октября 2021 года. Сейчас региональный минздрав прорабатывает вопрос организации вакцинации от гриппа в мобильных пунктах.

«Хочу обратить внимание, что между вакцинацией от гриппа и коронавируса рекомендуется соблюсти интервал не менее одного месяца», — подчеркнул глава областного минздрава Александр Герштанский.

Отметим, что в Архангельской области ковид-вакцинацию прошли 281 994 человека. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить как минимум 516 тысяч человек.