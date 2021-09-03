Москва, 3 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Для того, чтобы наладить в РФ производство легковых электромобилей, понадобится создать платформы, адаптированные под установку батарей со всеми конструктивными особенностями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Сагинов. Так он прокомментировал новость о том, что один из крупнейших российских банков раздумывает над тем, чтобы вложиться в производство электромобилей.

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«Шансы на успешное развитие, конечно, есть. Главный вопрос средств — сколько и кто готов вкладывать? Преград как таковых нет, а вот есть ли мощности — это вопрос. Что основное для электромобилей? Это аккумуляторы и технологии, а точнее платформы, адаптированные под установку батарей со всеми конструктивными особенностями. Пока таких платформ не наблюдается. Известно, что есть варианты развития в сегменте автобусов. В коммерческом сегменте есть электрические «Газели». Но в сегменте легковых автомобилей пока нет такого прогресса», — сказал Сагинов.

По его словам, развитие собственной легковой платформы — очень трудоемкое занятие.

«Сотрудничество с текущими производителями тоже недешево обойдется, — уточнил Сагинов. — Поэтому пока есть только точечные проекты в духе «Ё-мобиля», но без структурного подхода. А он необходим для развития производства электромобилей. Даже у автомобильных гигантов прогресс не такой быстрый, как планировалось. Изначальные планы запустить электромобили в прошлом году сорвались, и только сейчас начались ощутимые продажи. Главный вопрос — наличие структурного подхода. Кроме того, важный компонент — это экономическая выгода. Если потребители ощутят выгоду от электротранспорта, то продажи пойдут сами собой, а за спросом потянутся и инвесторы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с апреля по июнь 2021 года на российском авторынке выросли продажи электрокаров с пробегом.