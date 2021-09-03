Москва, 3 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Росту числа населения Дальнего Востока поспособствовало бы снижение налоговой нагрузки на его территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 сентября заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Биологбродский.рф Дальний Восток

«Также можно изменить и налоговую нагрузку для компаний, которые создают рабочие места. Например, снижение или отмена НДС в регионе способствовали бы притоку инвестиций и перетоку экономически активного населения», — сказал Манкевич.

Наряду с этим на мерее важный аспектом развития региона собеседник ИА REGNUM назвал инвестиции в инфраструктуру и создание новых рабочих мест в этом регионе.